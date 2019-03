Um homem de 24 anos esfaqueou um amigo da ex-namorada, na madrugada desta quinta-feira, em Avintes, Vila Nova de Gaia.

De acordo com o Jornal de Notícias, a vítima, de 36 anos, estaria a acompanhar a ex-namorada do sagressor até casa quando este lhe desferiu duas facadas no peito e duas nas costas.

O mesmo jornal escreve que a a vítima foi hospitalizada, mas que se encontra fora de perigo.

O suspeito foi detido pela GNR de Avintes e o caso, que está a ser tratado como uma tentativa de homicídio, está a cargo da Polícia Judiciária.