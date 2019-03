O Bloco, a malta do bife do lombo

Este foi um governo assente em mínimos, mas incapaz de gerar e ambicionar máximos com a participação dos apoiantes da solução governativa e parlamentar

A realidade é complexa. Muitos dos comportamentos humanos são primários, porque gerados por impulsos com reduzida percentagem de filtro, outros socorrem-se de filtros parciais, como se fosse possível iludir muitos por muito tempo, e depois há os racionalizados que, em política como na vida, podem ser genuínos ou encorpados por circunstâncias e motivações.

Portugal teve uma solução de governo atípica, nos últimos anos, de dois partidos que no parlamento aprovaram o essencial dos instrumentos de governação, mas persistiram num jogo político de enunciar estados de alma para ensaiar uma apurada forma de fazer política sendo poder e oposição em simultâneo.

Não esteve nas cogitações de ninguém que a proximidade do poder, primeiro numa lógica negativa e depois em relapsos de positividade, implicasse inibições plenas dos feitios ou dos defeitos, que alguns designam de identidade ou personalidade, mas há mínimos.

Era expetável que os mínimos não fossem cumpridos. O mínimo de assumir a responsabilidade pela globalidade das opções políticas que validaram no parlamento com o voto favorável a quatro Orçamentos do Estado e a centenas de opções políticas em determinado sentido. Este foi um governo assente em mínimos, mas incapaz de gerar e ambicionar máximos com a participação dos apoiantes da solução governativa e parlamentar.

Não, não estiveram com um pé dentro e outro fora.

Não, não são responsáveis apenas pelo bife do lombo da governação, também lhes toca responsabilidade pelos veios, pelas cartilagens e pelos ossos das opções políticas e das omissões políticas. São todos solidariamente responsáveis pelos resultados. Podem não ser solidários ou tentar parecer que o não foram, mas foram.

E mesmo o que propuseram e conseguiram só conseguiram porque fizeram parte de uma solução governativa que manteve os compromissos internacionais, com os quais estão, no verbo, contra. A ação desmentiu o verbo. Quando foi a doer, na negociação ou na votação, Bloco e PCP deixaram de lado as questões locais, as questões ideológicas e as profundas convicções sobre Portugal e o mundo para votarem favoravelmente quatro Orçamentos do Estado.

É, pois, deprimente e sinónimo de uma imaturidade anacrónica assistir ao espetáculo do Bloco de Esquerda a querer passar por malta do bife do lombo nos apoios prestados à banca, com comparações de convergência entre o primeiro-ministro que viabilizaram e apoiaram durante quatro anos e o primeiro-ministro que irradiaram depois de outros quatro anos de governação, enquadrada pela troika.

O doutrinador bem pode ler nos oráculos a ambição de serem segundos na hierarquia dos resultados eleitorais, bem pode contar até com a beneplácita geração de um ambiente de que seria possível dar tudo a todos, instruído com a assinatura do primeiro-ministro, que atualmente irradia insatisfação em diversos setores da sociedade. Qualquer cidadão sabe que essa coisa do bife do lombo a todo o tempo não existe. Não existe na política, não existe na vida quotidiana dos portugueses, sejam eles trabalhadores do público ou do privado.

Uns dirão que tudo não passam de dores de crescimento, induzidas pela proximidade do exercício do poder nacional, mas a verdade é que são reveladores de uma profunda imaturidade e impreparação para governar com sentido do bem comum. Quem sempre geriu nichos eleitorais setoriais, enclaves simbólicos do quadro de referência do funcionamento da sociedade ou reiterou compromissos integrados com modelos que não provaram em lugar nenhum do mundo terá sempre dificuldade em ver o todo, a floresta e o interesse geral. Daí muitas das opções dos últimos quatro anos para segmentos e o recrudescimento das insatisfações dos não contemplados.

A malta do bife do lombo tem consciência das impossibilidades, mas conta com uma liderança “poucochinha” do PS, que responde a medo aos impropérios porque não sabe se não terá de voltar a contar com o calço do Bloco e do PCP para a cadeira do poder. Teve tudo para a maioria absoluta, da conjuntura à Presidência da República, mas vive constrangida, uma vez mais, pelo eventual estado de necessidade do poder.

Com a conjuntura a condicionar, pelas frentes de conflito e de contestação abertas, com os sustentos da governação a testarem a defesa do acervo de valores e de princípios do PS e a sua partilha de responsabilidade na governação, era só mesmo o que faltava o PS permitir, como tantas vezes já permitiu, que estes parceiros faltassem a mínimos de compromisso e respeito.

Seria coisa de gente ingrata, sem memória dos quatro Orçamentos que partilharam e sem predisposição para mínimos institucionais. Ou, em alternativa, desavergonhados exercícios políticos de uma esquerda que não hesita em recorrer a todos os meios para chegar aos fins.

Tudo é possível mas, até pela modelação da governação dos recursos disponíveis, já vai sendo tempo de percebe-rem que o bife do lombo é coisa de exceção. Por causa da pegada ecológica, da carteira e da insustentabilidade da solução eleitoral-degustativa. Mesmo que os próprios não percebam, boa parte dos portugueses já perceberam. Raramente há sol na eira e chuva no nabal. Coisas de nabos.

NOTAS FINAIS

Couratos A Comissão Nacional de Eleições é uma estrutura anacrónica, sem sentido do real e com um elevado nível de preconceito e frustração subjacente ao seu pensamento e ação. Tal como alguns árbitros de futebol, é gente que procura no exercício de funções o expiar de frustrações semanais ou de uma vida. São como os couratos, sem consistência.

Bifana Há toda uma panóplia de ofertas desta especialidade em vários locais, da excelência à sola de sapato. E há narrativas para tudo – é como o ridículo exercício da Real Academia de História de Espanha sobre a viagem de circum- -navegação do português Fernão de Magalhães. Com tanto fervor e cegueira, ainda naturalizam a Padeira de Aljubarrota como Brietes del Almieida.

Escreve à quinta-feira