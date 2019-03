Esta quarta-feira, Lionel Messi marcou dois golos e fez várias assistências no jogo do FC Barcelona frente ao Lyon, marcado por uma goleada por 5-1. Embora tenha marcado a noite com uma grande exibição, o craque argentino decidiu elogiar Cristiano Ronaldo.

"O que Ronaldo e a Juventus fizeram ontem foi impressionante. Uma grande surpresa. A Juve 'atropelou' o Atlético. Esperava que tivessem dado mais luta. A Juve tem muito potencial e Cristiano teve uma noite mágica", afirmou o futebolista.