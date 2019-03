Marcelo Rebelo de Sousa apresentou esta quarta-feira as suas condolências ao seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, depois de um tiroteio numa escola em São Paulo, no Brasil, que matou dez pessoas.

“O Presidente da República manifestou a sua profunda consternação e indignação ao tomar conhecimento do tiroteio que teve lugar na Escola de S. Paulo e que provocou numerosas vítimas mortais e feridos, entre os quais várias crianças”, refere uma nota publicada no site da Presidência da República.

“O Presidente da República exprimiu ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nesta hora difícil, toda a solidariedade e profundo pesar para com o povo irmão do Brasil e com as famílias das vítimas, a quem dirigiu as mais sentidas condolências", acrescenta.

Através do Twitter, o governador do Estado de São Paulo, João Dória, decretou três dias de luto.