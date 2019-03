O Facebook e o Instagram têm estado inacessíveis ou com várias funcionalidades indisponíveis durante a tarde desta quarta-feira.

As queixas sobre as redes sociais chegam de utilizadores de grande parte da Europa, América do Norte e ainda algumas zonas do Brasil e Sudeste Asiático.

“Estamos ao corrente de que algumas pessoas estão a ter dificuldades neste momento em aceder à família de aplicações do Facebook. Estamos a trabalhar para resolver o problema o mais rapidamente possível”, lê-se numa mensagem publicada pelo Facebook no Twitter.