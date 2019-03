Bernardo Silva prolongou a ligação com o Manchester City até 2025. O internacional português de 24 anos tinha assinado com os citizens até 2022 quando chegou ao clube, há ano e meio, mas renovou agora por mais três temporadas. "É uma honra. Este clube dá a um jogador tudo o que é preciso para preencher as suas ambições e não há mais nenhum lugar onde eu queira estar. Assim que ouvi que o City me queria por mais tempo, a minha decisão estava tomada. Adoro o clube, o treinador, os colegas e os adeptos. O estilo de jogo entusiasma-me e estou determinado em ganhar mais troféus", frisou o atacante luso logo após a assinatura de novo contrato.

Formado no Benfica, Bernardo Silva saiu para o Mónaco no início da temporada 2014/15, depois de perceber que não iria ter oportunidades na equipa principal dos encarnados sob o comando de Jorge Jesus. Nos monegascos, orientado por Leonardo Jardim, ficou três temporadas, conquistando o título francês na derradeira. No verão de 2017 partiu então para Manchester e, logo na primeira época, venceu a Premier League e a Taça da Liga (título que já revalidou este ano).

Em 2017/18, o internacional luso foi alternando entre a titularidade e o banco - sendo, ainda assim, o jogador do City com mais jogos na época (53 e nove golos); este ano, todavia, ganhou definitivamente um lugar no onze, com o técnico Pep Guardiola a elogiá-lo a cada oportunidade. Soma já 40 jogos e nove golos pelos citizens em 2018/19, liderando novamente a Premier League e tendo-se apurado para os quartos-de-final da Liga dos Campeões (marcou, inclusive, um golo nos 7-0 ao Schalke 04, esta terça-feira).

"O Bernardo é um talento excecional, por isso esta foi uma decisão muito fácil. Este é o maior exemplo do nosso compromisso para construir uma equipa jovem com jogadores de classe mundial. A sua capaicdade de trabalho, profissionalismo e qualidade técnica impressionaram-nos e há ainda muito potencial para trabalhar. Sob o comando de Pep e de todo o staff, esperamos vê-lo desenvolver-se até ao nível dos melhores do mundo nos próximos anos", realçou Txiki Begiristain, o diretor para o futebol dos citizens.