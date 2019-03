A equipa de juniores do FC Porto garantiu o apuramento para os quartos-de-final da UEFA Youth League pelo terceiro ano consecutivo, depois de bater os ingleses do Tottenham (2-0) em jogo realizado no Olival. Os jovens dragões fizeram os dois golos na fase inicial da segunda parte, por Ángel Yesid (52') e Romário Baró (59').

O marcador, refira-se, até mexeu logo aos seis minutos, com Fábio Silva a introduzir a bola na baliza dos spurs após canto de Fábio Vieira. O tento, todavia, acabou anulado por fora-de-jogo (que não existiu). A equipa orientada por Mário Silva continuou a controlar o ritmo da partida, criando nova ocasião por Fábio Silva (de apenas 16 anos) aos 38', num remate a rasar o poste. Em cima do intervalo, a única oportunidade do Tottenham, com Diogo Costa a negar o golo a Bennett.

No segundo tempo, e já depois de Austin deter um remate de João Mário, Romário Baró serviu Ángel Yesid e o colombiano disparou em arco para a baliza inglesa. Sete minutos depois, após perda de bola de Eyoma à entrada da área do Tottenham, Fábio Silva encarou Austin e passou para Romário Baró, que só teve de empurrar para as redes dos spurs. Até final, realce para mais duas oportunidades: uma de Fábio Silva e outra de Afonso Sousa.

Na próxima fase, o FC Porto voltará a jogar no Olival, agora frente ao Midtjylland. O conjunto dinamarquês eliminou em casa o Manchester United (3-1), tornando-se a primeira equipa daquele país nórdico a chegar a esta fase da prova, e irá visitar o complexo de Vila Nova de Gaia a 3 de abril.