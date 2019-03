Antes do acidente trágico que matou 157 pessoas na Etiópia, o piloto do Boeing 737 MAX 8 terá avisado estar a ter problemas no controlo do avião e pediu para regressar ao aeroporto. Tudo aconteceu instantes depois da descolagem.

De acordo com o The Wall Street Journal, o presidente executivo da Boeing terá ouvido as gravações da caixa negra do avião. Tewolde Gebremariam terá constatado que o piloto não referiu quaisquer interferências externas ou outros problemas, o que podem ser más notícias para a multinacional norte-americana.

Além deste ter sido o segundo acidente no espaço de cinco meses, a empresa continua a cair na bolsa e a ver o espaço aéreo de diversos países interditado. A Norwegian Air Shuttles anunciou mesmo que irá pedir uma indemnização à Boeing depois de ter suspendido as viagens com este modelo.