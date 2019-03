Desde o acidente no passado domingo, que vitimou as 157 pessoas que seguiam a bordo de um avião deste modelo, vários foram os países que suspenderam os voos destas aeronaves. A Norwegian Air Shuttle quer ser indemnizada porque, como alega a própria companhia à agência de notícias Associated Press, “não pode ficar com o ónus financeiro de uma aeronave nova que não pode ser usada”.

Na passada terça-feira, esta companhia aérea suspendeu os voos das 18 aeronaves Boeing 737 MAX 8 que possui, por recomendação das autoridades de aviação europeia.

Recorde-se que a Agência Europeia de Segurança Aérea decretou o encerramento do espaço aéreo europeu a dois modelos Boeing 737 MAX, depois de um avião da Ethiopian Airlines se ter despenhado seis minutos depois de ter descolado de Adis Abeba.

A Boeing, por seu lado, já afirmou que vai atualizar o ‘software’ de controlo de voo dos modelos da aeronave 737 MAX 8, durante este mês, de forma a torná-la “ainda mais segura”. De lembrar que abril foi a data limite imposta pela Agência Federal de Aviação norte-americana para que sejam feitos estes aperfeiçoamentos.