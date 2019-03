Reformar a política de habitação numa folha A4

Por 300 euros, o casal pode procurar casa onde mais lhe convier (mais perto dos filhos, dos netos, do emprego?) e, pelos mesmos 300 euros (que é um preço bem abaixo do mercado), a mesma casa pode ser ocupada por um casal com um filho

A escassez de habitação é, talvez, a maior fonte de desigualdades na sociedade contemporânea. Com gravíssimas consequências: o desenraizamento dos indivíduos, o deslaçamento social, a descaracterização das cidades e a desvantagem económica para o todo nacional. Os quatro D’s que sumarizei no texto da semana passada e que a partir de hoje, entre muitas outras coisas, discutiremos no Congresso da Habitação de Cascais.

Estamos a pôr mãos à obra com uma proposta provocadora: a transição da habitação social para a habitação pública.

Este texto é uma proposta de reforma da política de habitação numa folha apenas.

Os pressupostos da reforma

Antes de mexer no que está, temos de perceber o que queremos e o que não funciona.

O nosso objetivo é que as pessoas não tenham de dedicar mais de 30% do seu rendimento a despesas de habitação. Isto é o que queremos. Reconhecendo, primeiro, que o modelo de política de habitação faliu. Produziu resultados no passado, concedendo dignidade a quem nada tinha, mas falhou na sua função de elevador social. Pelo contrário, em muitos casos serviu para reproduzir pobreza e dependências do Estado. A habitação pública é um caminho que liga um presente de dificuldade a um futuro de oportunidade.

Segundo, temos pela frente o enorme desafio da pressão de preço que está a expulsar gerações e famílias inteiras das nossas cidades.

Terceiro, temos os custos para o Estado do alargamento da habitação social nos moldes em que ela tem sido considerada. Basta pensar que quando a cidade cresce para acolher um novo bairro, essa unidade tem de estar ligada ao tecido urbano com infraestruturas (saneamento e redes) e equipamentos (escolas, parques, etc.). É fácil imaginar a escala de investimento.

As propostas de Cascais

O Plano Municipal de Habitação, que começará a revelar-se organicamente a partir do congresso e contará, a seguir, com a participação da sociedade civil, identifica três necessidades: (1) a necessidade de mais habitações disponíveis no mercado; (2) a necessidade de novas formas de financiar a habitação pública; (3) a necessidade de reinventar as políticas públicas de habitação.

A necessidade de mais habitação pública. Todos concordamos com esta ideia. A questão é: como é que isso se faz? Em Cascais estamos a trabalhar em três ideias.

Como não abdicamos, por princípio político, da limitação dos perímetros urbanos, só podemos construir mais casas de duas maneiras: ou nos terrenos expetantes, que nos permitem fechar a malha urbana; ou fazendo intervenções nos cerca de 300 imóveis devolutos que identificámos no território. Para além de trazer mais gente, esta política também tem fortes impactos positivos na regeneração urbana.

A segunda ideia passa por fazer mudanças no Regulamento de Urbanismo. Hoje, a lei já prevê que o promotor imobiliário tenha de fazer cedências para espaços verdes e equipamento. Talvez seja tempo de incluir uma cláusula de cedência de frações que, posteriormente, serão arrendadas a preços controlados

A terceira ideia é a de renda transferível. Imagine o leitor o cenário simples: um T2 ocupado por um casal tem uma renda de 15 euros, mas um valor bruto de 300. Para o efeito, os poderes públicos estão a dar um apoio de renda de 285. O que defendemos é que esse apoio de renda possa ser transformado num cheque mensal. Por 300 euros, o casal pode procurar casa onde mais lhe convier (mais perto dos filhos, dos netos, do emprego?) e, pelos mesmos 300 euros (que é um preço bem abaixo do mercado), a mesma casa pode ser ocupada por um casal com um filho. É uma forma de criar uma mova moldura social e de ajustar imperfeições de oferta e procura.

A necessidade de financiar a habitação pública. Já sabemos que queremos mais casas. Importa agora saber como pagá-las.

Também aqui defendemos três propostas: (1) a criação de um Fundo Imobiliário Municipal de Habitação Pública, fechado, que serve de alavanca para os investimentos futuros; (2) sensibilizar o governo para que deixe de contabilizar o esforço de investimento em habitação para o endividamento municipal ou que, em alternativa, retire as cláusulas-barreira para o uso do limite de endividamento; (3) recorrer a financiamentos europeus.

A necessidade de reinventar as políticas de habitação. Da habitação social à habitação pública. Das políticas de habitação social à política social da habitação. É uma mudança de paradigma brutal.

Se as pessoas estão onde vivem, temos de colocar a “casa” como unidade central da organização social. As políticas de mobilidade, de emprego, ambientais e sociais dependem disto.

Exige-se aos decisores políticos que façam uso das tecnologias e da transição da sociedade para espíritos mais cooperativos e colaborativos. Uma política de habitação pública pode, por exemplo, ter um enorme impacto na qualidade de vida da população mais idosa. Como? Imagine que em vez de institucionalizados em lares, os seniores podem manter-se nos seus bairros em soluções de co-living – cinco quartos de uma casa apoiados permanentemente por um enfermeiro.

Cada uma destas propostas não é apenas melhor para cada um dos indivíduos considerados por si. É a melhor para o conjunto da sociedade (porque mais humana e responsável) e a melhor para o país porque liberta imensos recursos que hoje estão enterrados na habitação, mas que amanhã podem estar a multiplicar oportunidades e empregos em todos os setores.

