Para esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida da temperatura, vento forte - com rajadas quem podem atingir os 70km/hora - e agitação marítima forte, especialmente a norte do Cabo Espichel.

O IPMA espera ainda que ocorra um arrefecimento noturno acentuado, podendo ser mais significativo nas regiões Norte e Centro. A temperatura máxima também vai descer.

Recorde-se ainda que esta quarta-feira, oito distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo - a partir da tarde - devido à forte agitação marítima, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA refere que os distritos estarão sob aviso amarelo a partir das 15h00 e que em causa estão os distritos de Viana do Castelo, Porto, Leiria, Lisboa, Aveiro, Coimbra, Braga. Já o distrito de Setúbal terá o alerta em vigor a partir das 21h00.

Os avisos estendem-se até às 09h00 de quinta-feira para os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Braga, Coimbra e Aveiro e até às 12h00 em Lisboa e Leiria.