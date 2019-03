Os 40 Sapadores Florestais ao serviço de seis municípios do Vale do Cávado, no distrito de Braga, receberam esta terça-feira novas fardas e um kit constituído por indumentária para incêndio e para silvicultura, através de uma candidatura da Associação Florestal do Cávado.

O presidente da Associação Florestal do Cávado, Carlos Cação, referiu que tem havido um esforço grande da associação para criar as melhores condições possíveis de trabalho e de segurança para aqueles profissionais, que integram oito equipas, que prestam serviço nos concelhos de Braga, Barcelos, Esposende, Terras de Bouro, Vila Verde e de Amares.

“Fizemos uma candidatura e que foi aprovada para efeitos de reequipamento”, salientou Carlos Cação, no final da cerimónia, em Braga, explicando que “também foi possível porque o Instituto da Conservação da Natureza e Floresta tem mantido alguns atrasos nos equipamentos e esta foi uma forma encontrada de colmatar alguns problemas nesta área”.