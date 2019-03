Cristiano Ronaldo voltou a fazer história no futebol e tornou-se o primeiro jogador de sempre a ultrapassar a marca dos 125 golos por um clube em competições da UEFA.

O anúncio foi feito através do Twiter, na noite em que o craque português marcou três golos frente ao Atlético de Madrid e levou a Juventus aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

