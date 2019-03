Ronaldo, Ronaldo e... Ronaldo! A Juventus venceu, em Turim, o Atlético de Madrid, por 3-0, com um hat-trick do internacional português e garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Depois de ter perdido por 2-0 no Metropolitano, no jogo da primeira mão dos oitavos, os comandados de Massimiliano Allegri protagonizaram uma reviravolta incrível com o capitão das Quinas como o grande protagonista da noite. O CR7 inaugurou o marcador aos 27 minutos de cabeça e empatou a eliminatória, já na segunda metade, também através de um cabeceamento (49’). Já a quatro minutos do fim do tempo regulamentar, Bernardeschi foi travado dentro da área adversária e Ronaldo converteu a grande penalidade que fixou o 3-0 final. Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo continua a mostrar o papel decisivo que assume e coloca cada vez mais a formação italiana como candidata ao título europeu, depois das eliminações do Real Madrid e PSG.