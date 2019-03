O Bloco de Esquerda (BE) pediu explicações à Câmara de Loures sobre o aparecimento de vários cães envenenados nas freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e Sacavém e Prior Velho.

Em comunicado, o BE diz que quer saber “que medidas tenciona a autarquia tomar face a esta situação” e quando está prevista a construção de um novo canil municipal, “que tem sido sucessivamente adiado ao longo dos últimos meses".

Além disso, o partido pretende ainda saber o que é que a Câmara vai "fazer quanto às dezenas de animais errantes existentes nas várias freguesias do concelho de Loures enquanto o novo" centro de recolha oficial "não for construído", uma vez que o atual já está com a lotação na capacidade máxima.

Fabian Figueiredo, dirigente nacional do BE disse que esta situação é lamentável: "É lamentável a incapacidade política com que os assuntos relacionados com os animais tratados no concelho de Loures e esta situação é mais uma prova dessa falta de competência".

O dirigente disse ainda que "o executivo autárquico tem adiado sucessivamente" a construção do novo centro de recolha, "falhou em encontrar uma solução para a associação Chão dos Bichos" e que há "animais a serem assassinados no concelho".

“São três comprovativos inquestionáveis da falta de vontade política, de sensibilidade e de competência para resolver questões do foro animal, um tema que é amplamente descurado no concelho de Loures”, frisou o bloquista.

Nos últimos dias vários cães foram encontrados envenenados em descampados do Bairro de Santo António, em Camarate, Unhos e Apelação, e na Quinta do Mocho (Terraços da Ponte), na freguesia de Sacavém e Prior Velho. A situação foi denunciada pela associação Chão dos Bichos que ajudou os animais - que pertemcem a uma matilha existente no Bairro de São Francisco, em Camarate.