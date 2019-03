O Portal da Queixa vai lançar a primeira rede social desenvolvida em Portugal.

Em comunicado, o portal explica que o objetivo é “aproximar, ainda mais, os consumidores das marcas”.

A rede social será apresentada no próximo dia 15 de março, sexta-feira, para assinalar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. O próximo passo é “replicar a nova plataforma para mercados europeus”.

Pedro Lourenço, CEO e fundador do Portal da Queixa disse que este lançamento representa "um enorme avanço tecnológico, na medida em que nos apresentamos ao mundo como a primeira rede social de grande dimensão totalmente desenvolvida em Portugal. As alterações introduzidas na plataforma pretendem facilitar a gestão das marcas às mais de 400 reclamações recebidas diariamente, com vista tornar mais ágil e acessível a relação dos consumidores com as marcas, nomeadamente, na resolução dos seus problemas de consumo".

"Há milhares de interações entre consumidores e marcas, com 98% dos consumidores a navegarem no Portal da Queixa para obterem informações sobre as marcas. Queremos potenciar cada vez mais esta comunicação, e o grande desafio da equipa de desenvolvimento é dar toda a informação que os utilizadores procuram no menor tempo possível", afirmou o CTO da plataforma, Vitor Vilela.