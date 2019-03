O Conselho de Disciplina aplicou, esta terça-feira, uma multa de 22.950 euros ao Benfica. Em causa estão as publicações do clube numa conta de Twitter de acesso exclusivo a jornalistas, a @SLBenficaPress, e os comentários sobre a arbitragem de Manuel Oliveira no jogo em que o FC Porto derrotou o Vitória FC, no Bonfim, no dia 22 de setembro de 2018, divulgados nessa mesma conta.

"Porque se foi nomear um árbitro que recebe convites para o camarote dos dragões? Para que se assista ao regresso em força de Felipe Vale-Tudo. Para que faltas que todos veem só o árbitro não veja", foi um dos comentários.

"Para que golos limpos sejam anulados. Porque a Liga Blue Velvet, para perdurar, perdeu a vergonha e esta noite assistimos a uma farsa com alto patrocínio", lia-se noutro.

O Benfica rejeitou qualquer responsabilidade pela conta em questão e utilizou como defesa a decisão favorável do Tribunal Central Administrativo Sul num outro processo com origem em conteúdos da mesma conta de Twitter.

No entanto, as ‘águias’ acabaram por ser punidas.

De acordo com o jornal ‘ O JOGO’, por ser reincidente nesta matéria, o Benfica viu duplicar a multa, agora fixada em 22.950 euros mais 612 euros de custas.

A decisão é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).