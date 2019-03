“Sou da geração sem remuneração”. O verso introduz uma das mais conhecidas canções dos Deolinda, “Parva que Sou”, mas ao mesmo tempo serviu de pedal de arranque para o protesto “Geração à Rasca”, sobre o qual se assinalam hoje oito anos. Corria o ano de 2011 e, sentados à mesa de um café em Alfama, quatro amigos aperceberam-se de que todos eram precários. Decidiram fazer algo quanto a isso: viraram-se para o Facebook e usaram-no de forma inovadora, convocando uma manifestação sem qualquer vínculo a cores políticas ou sindicatos. O resultado ultrapassou qualquer expetativa e, no dia 12 de março, juntaram-se nas ruas de norte a sul do país 500 mil pessoas para uma contestação conjunta que ultrapassou gerações e ganhou uma dimensão que não se via desde o 25 de Abril de 1974. Oito anos volvidos, haverá ainda uma geração à rasca? Os organizadores do protesto defendem que sim.

“As motivações, infelizmente, mantêm--se. Se formos ver as estatísticas, na verdade existem até mais precários hoje do que na altura”, defende ao i João Labrincha, um dos organizadores do protesto e criador do evento no Facebook – na época com 26 anos e desempregado. Labrincha assinala, contudo, pontos positivos. “Houve alguns avanços [depois do protesto] que poderão vir a fazer uma enorme diferença”, acredita, referindo-se à lei contra a precariedade. “Quando este processo de regularização dos trabalhadores do Estado estiver concluído, tendo em conta que o Estado é o maior empregador de precários, isso fará uma diferença brutal, e aí sim, poderemos certamente dizer que o número de precários será inferior.” Relativamente ao setor privado, o membro da Academia Cidadã – que surgiu na sequência do protesto e à qual João continua ligado – traça um cenário menos animador. “É uma situação demasiado abrangente e que está demasiado enraizada já. Continuam a existir muitas empresas a depender, para a sua atividade normal, de situações de precariedade e de situações muitas vezes até ilegais”, lamenta. Não é, no entanto, o seu caso: hoje, João está empregado, “com os direitos respeitados, um contrato de trabalho, todas as condições laborais garantidas”.

Por sua vez, outra das organizadoras da manifestação considera que, oito anos depois, pouco mudou. “Passaram quase dez anos desde a Geração à Rasca, mas o mercado laboral português, na verdade, não se alterou muito. Há uma tentativa de melhorar o emprego, nomeadamente no combate à utilização dos contratos de prestação de serviços, mas continua a haver muitos portugueses e portuguesas empregados numa situação de grande insegurança e muito vulneráveis. Há pelo menos 400 mil pessoas a trabalhar a recibos verdes neste momento, o negócio do trabalho temporário disparou 50% nos últimos cinco anos e, na realidade, a proporção dos contratos precários, seja por conta de outrem ou recibos verdes, continua nos mesmos níveis que em 2015, quando este governo tomou posse. A precariedade continua a existir e vai haver sempre motivos para a combater enquanto ela existir”, acredita Paula Gil. A diferença é que hoje, ao contrário do que se verificava em 2011, existe uma melhoria das condições de vida e isso permite uma acalmia social, refere Paula, que está hoje empregada a recibos verdes. Em 2011 estava desempregada.

Exemplo máximo de que a precariedade ainda existe, tanto hoje como em 2011, é Catarina Príncipe. Apesar de não fazer parte do núcleo duro da organização, ajudou à edificação do protesto. Em 2011, recorda ao i, tinha 24 anos e fazia parte dos Precários Inflexíveis. Na altura estava a terminar a licenciatura, faltavam- -lhe poucos créditos, e hoje, com 33 anos, considera-se ainda mais precária. “Costumo dizer que nós somos a geração das expetativas. Crescemos a achar que íamos viver melhor que os nossos pais e ter mais possibilidade de emprego, nas áreas que escolhemos, que íamos poder estudar. Mas não, e nove anos depois não há nenhuma alteração profunda”, afirma.

Terminado o curso de Estudos Comparatistas, Catarina acabou por ver-se obrigada a emigrar por não conseguir trabalho, no final de 2011, para a Alemanha. Arranjou trabalho e conseguiu até uma bolsa para tirar mestrado lá, onde acabou por ficar quatro anos. Nos dois anos seguintes passou por várias outras paragens e, enquanto isso, escreveu um livro a seis mãos, “Europe in Revolt: Mapping the New European Left”, que acaba por refletir a vivência de muitos jovens de 2011 para a frente e os problemas que surgiram com o advento da troika e a austeridade. “Escrevi o livro com outros dois autores e é basicamente uma antologia de textos relativamente ao panorama da relação de forças da austeridade em vários países da Europa: Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha”, explica.

A viver em casa da mãe, Catarina Príncipe vai “fazendo uns biscates”, sem conseguir antever o futuro. Por estes dias aguarda o resultado da candidatura a uma bolsa de doutoramento.

Diagnóstico semelhante, nenhum protesto O tempo passou mas, para os organizadores da Geração à Rasca, a geração continua à rasca. Como explicar então porque não saem para a rua, como no passado? Serão os mais jovens de hoje mais acomodados? “Acho que não, acho que sempre foi assim e, provavelmente, sempre será: as pessoas que se movimentam, que vão para a rua, são sempre uma minoria”, responde João Labrincha, para quem a tónica deve ser colocada numa forma de estar diferente. “Hoje em dia há uma certa expiação que é feita nas redes sociais, ou seja, nós partilhamos um post nas redes sociais e ficamos descansados com a nossa consciência porque já fizemos o nosso dever cívico. Não é só na rua que o povo avança”, acredita João, numa referência à canção dos Homens da Luta.

Para Labrincha, aliás, a ideia reiterada de que os portugueses são acomodados e não lutam pelos seus direitos é errada. “Não acho que Portugal seja um país de pessoas acomodadas, pelo contrário. Existem algumas teses de doutoramento sobre estas dinâmicas e a realidade é que não existem muitos registos no mundo de manifestações com a participação de cinco a 10% da população. Acho que isso é mais um mito que outra coisa e Portugal até tem sido um grande impulsionador de grandes movimentos sociais, de que é exemplo o 25 de Abril – a democracia chega a Espanha por influência do 25 de Abril português e das mobilizações de massas que as pessoas fizeram nas ruas durante o Verão Quente”, acredita.

A influência do protesto Diagnósticos à parte, a verdade é que o movimento Geração à Rasca despertou consciências e alertou para a existência de uma situação em relação à qual muitos que nela se encontravam nem sequer a reconheciam. Quem o defende é João Labrincha: “Na altura houve muita gente a abordar-nos e a dizer que era precário e não sabia, que não tinha noção de que a situação em que estavam era até ilegal”, recorda o organizador, que destaca a importância que essa consciencialização assume no momento de reivindicar, uma vez que garante maior “consistência” na luta. E, como lembra, no pós-protesto houve mesmo “vários processos em tribunal postos contra empresas” em incumprimento. Mas João Labrincha acredita que o movimento acabou até por influenciar outras formas de reivindicação. “Não só em Portugal, mas internacionalmente, [influenciou] um conjunto de dinâmicas de reivindicação, de protesto, mas também de propostas muito interessantes”, conclui.