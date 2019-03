OPA continua a dar passos Apesar das dúvidas que têm sido colocadas pelos analistas em relação a um desfecho positivo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) e também das críticas do fundo americano Elliot ao considerar que a oferta, tal como se encontra atualmente, não favorece os melhores interesses dos acionistas, António Mexia garantiu esta terça-feira que “estão a ser dados” passos para avanço da operação.

“Os passos estão a ser dados. Agora, este trabalho administrativo é talvez mais complexo e mais longo do que as partes pensavam. Mas temos prova que está a ser feito”, disse.

O presidente da empresa foi mais longe e afastou o cenário de que a OPA poderia estar a condicionar a atividade da EDP, assim como a elaboração do seu plano estratégico que, segundo o mesmo, foi aprovado por unanimidade, na segunda-feira, em Conselho Geral e de Supervisão da EDP. “Não temos passividade mas temos dever de lealdade. Obviamente há operações que não podem ser feitas quando se está debaixo de uma OPA. Mas não é isso que está a acontecer”, salientou.

E apesar de garantir que este plano não é para responder às exigências do fundo americano, a verdade é que vai ao encontro, em grande parte, ao que foi defendido no início de fevereiro pelo fundo também conhecido como ‘Abutre da Argentina’. Este defendeu uma mudança de estratégia na elétrica, assente numa maior aposta nas renováveis e na venda de vários ativos, nomeadamente a alienação de ativos core da elétrica como a EDP Brasil, centrais térmicas na Península Ibérica e 49% do negócio da distribuição.

Recorde-se que, só em Portugal e em Espanha, a empresa pretende encaixar mais de dois mil milhões de euros nos próximos quatro anos com a alienação de ativos em regime de mercado e centrais térmicas localizado. Quando questionado quem poderia vir a adquirir os mesmos, o responsável não hesita: “há sempre interessados”.

A par desta venda, a elétrica prepara-se para acelerar o modelo de rotação de ativos, estratégia que tem vindo a concretizar nos últimos anos, e que irá permitir um encaixe de quatro mil milhões de euros.

As contas são simples: a EDP prevê uma geração de recursos financeiros de 12 mil milhões de euros nos próximos quatro anos, ou seja, 2,9 mil milhões de euros por ano , dos quais sete mil milhões de euros serão canalizados para novos investimentos líquidos. Ao mesmo tempo, acredita que irá distribuir três mil milhões de euros em dividendos e usar cerca de dois mil milhões de euros para baixar a dívida até 2022.

Esta revisão do plano ocorre no dia a seguir em que a empresa apresentou os resultados referentes a 2018, onde apresentou uma queda dos lucros de 53% para 519 milhões de euros. A operação em Portugal apresentou prejuízos de 18 milhões de euros – pela primeira vez desde o início da privatização em 1997. A elétrica justifica este resultado com o forte impacto da elevada fiscalidade e das decisões regulatórias adversas. De acordo com a EDP estes impactos avaliados em 672 milhões de euros, acabaram por condicionar fortemente também a atividade global da EDP e levaram António Mexia a falar em “nuvens regulatórias” em Portugal, mas que no seu entender, “já passaram”.

Ainda assim, tanto de manhã aos analistas como à tarde em conferência de imprensa, o presidente da EDP lembrou que dos 285 milhões de euros que a empresa provisionou, apenas um terço foi usado para baixar as tarifas elétricas em 2019. Por isso mesmo, acredita que há margem financeira para reduzir preços. “O céu está a ficar mais azul”, referiu.

*A jornalista viajou a Londres a convite da EDP