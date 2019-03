Joana Mortágua e Sandra Cunha vão apresentar uma queixa contra Bruno Vitorino. Em causa está uma publicação do deputado do PSD, no Facebook, em que apelida de “porcaria” a sensibilização de alunos sobre orientações sexuais.

“’Sensibilizar’ alunos de 11 anos sobre ‘diferentes orientações sexuais’? Com associações LGBTI à mistura?? Que porcaria é esta? Cada um pode ser o que quiser, mas deixem as crianças ser crianças”, escreveu o deputado do PSD no Facebook.

No Twitter, Joana Mortágua partilhou a publicação de Bruno Vitorino e avançou que, juntamente com Sandra Cunha, ia apresentar queixa à Comissão para a Igualdade de Género.

"Indignou-nos o comentário do deputado Bruno Vitorino, como acho que indignou muita gente. A educação para a cidadania é uma disciplina que ninguém contesta. Ninguém contesta a sua importância na formação dos jovens para a igualdade e para a sensibilização para a não discriminação", disse Joana Mortágua, citada pela agência Lusa.

O i tentou entrar em contacto com a deputada bloquista. No entanto, não obteve qualquer resposta até ao momento.

De acordo com a agência Lusa, Bruno Vitorino considera que esta é uma “tentativa” de um "partido protofascista" para "silenciar quem pensa de forma diferente" e continua a defender que "associações LGBTI [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo] não devem ir às escolas propagar ideologias de género".

"Uma coisa é defender a igualdade de género, outra é afirmar à força uma ideologia de género", acrescentou o social-democrata.