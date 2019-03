Odysseas Vlachodimos foi eleito o melhor guarda-redes do campeonato no mês de fevereiro. O anúncio foi feito esta terça-feira através das redes sociais.

Atrás do grego ficou Jhonatan, do Moreirense, em segundo lugar, e Muriel, do Belenenses SAD, em terceiro lugar.

Em fevereiro, Vlachodimos guardou a baliza do Benfica quatro vezes e sofreu apenas dois golos, frente ao Sporting.