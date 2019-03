O deputado Hugo Soares, presidente da Comissão Política Concelhia de Braga do PSD, um dos dois candidatos às eleições locais desta sexta-feira, propondo-se “continuar a fazer bem” naquela estrutura concelhia social-democrata, ao mesmo tempo solicita o apoio para ajudar Rui Rio a ser primeiro-ministro, depois de ter questionado o seu estilo de liderança.

Segundo Hugo Soares, “o ano de 2019 é cheio de significado político”, explicando que “serão três as eleições que o nosso partido disputará”, em que para além das eleições na Madeira, “as eleições europeias e as eleições legislativas mobilizarão o nosso PSD local”.

Numa perspetiva nacional, Hugo Soares afirma que “os serviços públicos estão à míngua,

é o caos nos hospitais e centros de saúde, é a falta de meios e recursos na educação e as áreas de soberania são deixadas ao abandono”, acrescentando que “este foi o preço a pagar por um governo que é uma geringonça”.

“É, pois, sempre com o interesse nacional como prioridade, que temos que ser capazes de ajudar na eleição de Rui Rio como primeiro-ministro”, considerando que “estes desafios reclamam compromisso, dedicação e trabalho e é com esta premissa que nos voltamos a apresentar ao veredicto dos nossos militantes”, destaca Hugo Soares.

Elogio a José Manuel Fernandes

Na sua missiva, o deputado Hugo Soares elogia o eurodeputado José Manuel Fernandes, dizendo “ser além do candidato da ‘Nossa Terra’, alguém que tem feito merecer o estatuto de um dos mais influentes eurodeputados, pela sua proximidade, pelo seu trabalho e pela sua competência”.

“Nas eleições europeias, que deverão servir de alavanca para a vitória nas eleições legislativas, o PSD de Braga tem a obrigação de estar comprometido em mobilizar todos os nossos concidadãos para os desafios europeus na certeza que os nossos candidatos são aqueles que melhor representarão os interesses nacionais no Parlamento Europeu”, refere Hugo Soares.

“E se estas não fossem razões bastantes para pedir o voto, soma-se a circunstância de do nosso distrito estar como candidato um dos melhores eurodeputados no hemiciclo europeu”, referindo-se a José Manuel Fernandes, recentemente considerado parlamentar europeu mais produtivo entre os 21 eleitos portugueses.

“A Europa precisa do PSD e Portugal precisa da Europa”, acrescenta Hugo Soares, para quem “temos também umas eleições decisivas, as eleições legislativas”, afirmando que “ao contrário do que a propaganda do governo quer fazer passar, o país está bem pior que em 2015”.

“Orgulho em Ricardo Rio”

Sobre a realidade concelhia, Hugo Soares diz “sabermos bem que o nosso compromisso primeiro é com os bracarenses”, destacando a equipa autárquica liderada por Ricardo Rio, de quem foi mandatário na primeira vitória do presidente da Câmara Municipal de Braga.

“Por isso nos orgulhamos do que Ricardo Rio e a sua equipa tem feito à frente dos destinos da nossa cidade, porque seremos sempre a voz inconformada do executivo municipal, implacáveis na defesa dos anseios dos bracarenses, mas sobretudo aliados indefetíveis na construção de um projeto de cidade que continue a fazer de Braga referência nacional”, destaca Hugo Soares.

“E é com este objetivo que queremos continuar a trabalhar com os nossos autarcas de freguesia, ‘os nossos generais no terreno’ que têm sido os mais próximos transformadores do nosso concelho”, diz Hugo Soares, destacando que “seja no poder, como na oposição, não esquecemos aqueles que sempre seguram a nossa bandeira”.

“Queremos, no partido, envolver todos, criando plataformas de reflexão e permitindo que cada um possa dar um seu contributo na sua freguesia e na sua área de interesse”, segundo Hugo Soares diz na sua carta aos militantes de Braga, salientando que “hoje somos já uma das concelhias mais forte e mais ouvida no País, é este caminho que queremos continuar a trilhar consigo”.

“O PSD Braga, como partido de poder da maior câmara municipal governada pelo PSD no País, tem que estar à altura deste pergaminho, esta é a medida da nossa ambição que só construímos consigo”, conclui Hugo Soares.

Ricardo Rio mandatário

A lista liderada por Hugo Soares tem por mandatário Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga.

Os dois vice-presidentes para a Comissão Política Concelhia de Braga são João Granja (ex-deputado à Assembleia da República e o grande esteio do PSD de Braga) e Rui Morais (administrador da AGERE), indicando ainda como secretário-geral João Correia e para tesoureira Sandra Cerqueira, sendo vogais a autarca Goreti Machado, Joaquim Barbosa, António Freitas, Jorge Abreu, Maria Manuela Marques, Alexandre Dias, Manuel Carvalho e João Luís Barros.

Para presidente da Mesa do Plenário da Secção Concelhia de Braga, Hugo Soares indica o médico Américo Afonso e vice-presidente a jurista Olga Pereira (chefe de gabinete de Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga), sendo secretária Eva Sousa.