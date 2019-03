Um avião da Saudi Airlines, que tinha descolado em Jeddah com destino a Kuala Lumpur na Malásia, foi obrigado a voltar para solo saudita, depois de uma mãe ter alertado a tripulação para o facto de ter deixado o seu filho bebé no terminal do aeroporto.

"Que deus esteja connosco. Podemos voltar?”, perguntou o piloto do avião à torre de controlo do aeroporto de Jeddah.

O controlador aéreo ficou tão surpeendido com o pedido e com a explicação do comandante do avião saudita que comentou o caso com um colega, o que se pode ouvir no áudio das comunicações divulgado nas redes sociais.

“Este voo está a pedir para regressar”, afirmou, acrescentando: “Uma passageira esqueceu-se do seu bebé na zona de espera, coitadinho”, cita o Guardian.

O piloto teve mesmo de repetir a história: “Já lhe disse, uma passageira esqueceu-se do bebé no terminal e recusa-se a continuar a viagem”.

Após uma breve pausa, o comandante recebe a autorização necessária para regressar e aterrar. O voo acabou por sofrer um atraso de 54 minutos de ligação à capital malaia sofreu um atraso de quase uma hora.

As circunstâncias em que a mulher deixou o bebé no aeroporto ao entrar no avião não foram divulgadas.