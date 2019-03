O gestor e docente Humberto Carlos, que encabeça a lista alternativa a Hugo Soares para a Comissão Política Concelhia de Braga do PSD, diz “termos uma visão diferenciada da política concelhia e que permita a sua não cristalização, à sombra de recentes vitórias autárquicas, mas que seja sustentáculo de manutenção e solidificação destas numa busca por outras mais densas, também nacionais”.

Humberto Carlos, que ao contrário de Hugo Soares, apoiou sempre o presidente do PSD, Rui Rio, considera que “a Concelhia não se esgota no movimento autárquico, antes deve contribuir de forma inequívoca, comprometida e sem qualquer sombra de dúvida com o projeto nacional do PSD, desde logo aquele que irá ser sufragado nas próximas eleições para o Parlamento Europeu e as Legislativas”.

“Queremos apresentar caminhos e estratégias diferentes, de forma agregadora de ideias, caminhos e propostas que incitem os militantes à maior participação, maior e melhor militância”, refere no seu manifesto eleitoral a lista encabeçada por Humberto Carlos.

Segundo a mesma lista, “há que apresentar diferenças nos rumos, ainda que na unidade dos ideais da Social Democracia, numa perspetiva de acrescentar valor à Concelhia, dinamizando e dimensionando-a a um posicionamento mais forte e extra-concelho”, salientando que “este projeto é para o partido, com o partido e, sobretudo, projetando-se para além deste”.

“Temos de envolver Braga nas vitórias do PSD com um comprometimento sério, não com uma atitude interna e totalmente acrítica, mas que honre a história do nosso Partido e que convirja com o rumo encetado nacionalmente”, referem os candidatos opositores a Hugo Soares, que recentemente contestou o estilo de liderança de Rui Rio, tendo estado sempre no apoio a Luís Montenegro.

“Ao lado de Rui Rio”

“Estamos ao lado de Rui Rio para, em comunhão de esforços, desmontar o cinismo e malabarismos políticos que adia decisões fundamentais para a solidez do nosso futuro coletivo e que se instalou na atual (des)governança do país”, afirma Humberto Carlos.

“Pretendemos alargar a ação da Comissão Política para além da esfera local ou do suporte a um governo local que, por sinal, sendo de excelência e estando sedimentado nos dá maior amplitude para uma nova dimensão de projeção nacional que passe pelo fortalecimento no concelho”, salienta-se no manifesto eleitoral, num claro elogio à equipa municipal liderada pelo social-democrata Ricardo Rio, que desde sempre tem apoiado.

“Há que, mais do que olhar ou agarrarmo-nos ao passado, conquistar o futuro, preconizar um interesse maior, um sonho maior, uma causa, um trabalho de causas sem amarras”, de acordo com a mesma lista, referindo “estarmos empenhados na concretização do trilho nacional do partido, sem equívocos, hesitações, deambulações, apenas com o fim de servir, à escala concelhia, os Portugueses em geral, os Bracarenses em particular”.

“Somos pessoas livres”

“A nossa candidatura é uma candidatura multifacetada de pessoas livres tão-só envolvidas com o trabalho e o bem comum”, refere Humberto Carlos, referindo que “procuramos uma nova dialética com o cidadão independentemente da sua militância ou não, ainda que incentivando-a, para que este traga contributos para um plano de cidadania ativa, evitando a indiferença e a indisponibilidade da sociedade civil na construção política”, já que “a política deve ser primeiramente dirigida para as pessoas”.

“À semelhança e à luz do que o partido fez com o Conselho Estratégico Nacional, exemplo de sucesso no encontro de propostas, preconizamos ao nível da Concelhia, que as pessoas não venham só ao encontro do PSD, mas este em movimento inverso vá ao encontro daquelas, dos seus anseios, das suas competências, das suas valências e aí temos um papel fundamental pela proximidade”, referem os candidatos.

“E, em conjunto, ouvindo o sentir de todos os que precisam de uma estrutura orgânica capaz, sermos intransigentes, local e nacionalmente, com a boa gestão da coisa pública, com a rigorosa definição do interesse público”, preconiza-se ainda.

“Aí é essencial que a nossa candidatura promova uma interação mais próxima com os eleitos locais como recetáculos privilegiados do pulsar dos seus fregueses para uma sustentada consolidação autárquica, mas também com os eleitos que se encontram na oposição, que constroem, dia após dia uma alternativa, sendo nossa intenção promover junto dos militantes uma discussão sobre a criação de núcleos com o objetivo de criar dinâmicas próprias ao nível das freguesias”, afirma Humberto Carlos.

“Queremos estimular um projeto de sociedade com princípios claros, de transparência, de ética, sem venda de ilusões, envolvendo o Concelho e com especial acuidade os jovens que nele têm um papel determinante”, refere também a candidatura opositora a Hugo Soares, defendendo que “devemos ir ao encontro da juventude, estruturada ou não, para a definição das novas políticas, com a sua irreverência e novidade”.

Ainda segundo Humberto Carlos, “contamos com todos, estamos aqui para servir um ideal revigorado de Social Democracia, de verdade, de ação, de renovação num contrato de responsabilidade e há que, ao invés de trazer as pessoas para a política, levarmos a política às pessoas fazendo-as sentir parte de um desígnio comum”.

O outro candidato, atual presidente da Concelhia de Braga do PSD, Hugo Soares, que foi contactado por nós à mesma hora e pelos mesmos meios, ainda não nos remeteu o seu programa, nem a composição da sua lista, encontrando-se esta segunda-feira em trabalhos no distrito, já que é deputado pelo Círculo Eleitoral de Braga, aguardando-se ainda que nos remeta tais dados.

A lista de Humberto Carlos

A lista encabeçada por Humberto Carlos, gestor e docente do ensino superior, à Comissão Política da Secção de Braga do PSD, é constituída por um grupo de militantes que nunca fizeram da política a sua carreira profissional.

Os seus vice-presidentes são o advogado António Martins, o anterior presidente da Junta de Freguesia de Palmeira (Braga), João Russel, sendo proposto para secretário o gestor público Armando Santos e como tesoureiro o solicitador Pedro Folga.

Para vogais estão propostos um quadro intermédio no setor privado, Carlos Rodrigues, uma técnica superior jurista (ACT) Elisa Rosa, um quadro superior no setor privado, João Paulo Constantino, a par de um docente do ensino superior, Raúl Rodrigues.

A lista candidata à Assembleia de Secção é presidida pelo médico cirurgião Nuno Vieira Ferreira, tendo como vice-presidente a psicóloga Sónia Bastos, sendo secretário o jurista Orlando Vilas Boas.