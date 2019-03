Esta terça-feira, mais de 60 unidades do medicamento Trvicay 50mg - utilizado no tratamento de pessoas infetadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) - desapareceram de um distribuidor, alertou o Infarmed.

De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento, desapareceram ao todo 68 unidades de Tivicacy 50 mg em comprimidos pertencentes ao lote n.º XH2H.

Na mesma nota, o Infarmed refere que já estão a ser realizadas ações inspetivas ao circuito do medicamento: “Atendendo a que não se pode afastar a possibilidade das unidades do lote acima referido serem transacionadas no circuito legal, no caso de se verificar a deteção, cedência ou aquisição de unidades do lote acima mencionado, deverá ser investigada a sua proveniência, nomeadamente se a origem é de um distribuidor autorizado pelo Infarmed, e comunicada a este Instituto qualquer suspeita sobre a autenticidade”.