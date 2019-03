A educação não se pode dar ao luxo de perder mais tempo

Na entrevista de capa do i da última sexta-feira, o economista Ferraz da Costa questionava, e bem: “A única matéria relevante para os professores é discutir se são dois anos, nove meses e não sei quantos dias quando temos um sistema de ensino que ao nível dos resultados é muito fraco. Toda a gente acha que é natural que Mário Nogueira continue a só falar de uma parte do problema? E o problema da qualidade do ensino não interessa nada?”

De facto, olhando para tudo isto com algum distanciamento, é difícil aceitar que a questão do tempo de serviço congelado monopolize completamente o debate em torno da educação. Poderíamos elencar uma dezena de problemas - episódios de violência nos recintos escolares, programas demasiado extensos, alunos desinteressados, professores com problemas psicológicos, falta de condições nas salas de aula, etc. - mas a única coisa de que se fala é de uma questão corporativa que não diz respeito a um elemento essencial desta equação: os alunos.

O problema, como muito bem sabemos, não está limitado ao ensino.

Os sindicatos, nos mais variados quadrantes, continuam presos a uma visão do mundo que ficou parada na lição da luta de classes, segundo a qual opressores e oprimidos se digladiam na luta pela supremacia. E que luta tem sido nos últimos meses! Desde que o governo abriu a caixa de Pandora das reposições na Função Pública, é raro o setor que não reclama mais aumentos de salários ou melhorias de estatuto e de condições.

Assim, vamos assistindo não apenas a greves e protestos sucessivos, como a ministros que não governam nem podem governar, incapazes de se libertar de braços-de-ferro intermináveis e inconsequentes. Admito que seja revoltante para os professores perderem o direito a mais de seis anos de serviço. Mas a educação também já perdeu demasiado tempo.