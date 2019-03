Rainer Schimpf, mergulhador de 51 anos, ia filmar um cardume de sardinhas. No entanto, acabou por ser engolido e cuspido por uma baleia ao largo de Port Elizabeth, na África do Sul.

O momento foi captado e já está a circular nas redes sociais.

“Assim que és agarrado por algo que pesa 20 toneladas e que se mexe muito rapidamente na água, percebes que, na verdade, és muito pequeno no meio do oceano”, disse o mergulhador, citado pela Sky News

“Eu estava era concentrado nos tubarões. Tu tens de saber se o tubarão está à tua frente ou atrás de ti, se está à esquerda ou à direita. Estava focado nisso e, de repente, ficou escuro”, acrescentou.

O animal, uma baleia-de-bryde, tinha cerca de 15 metros.

Rainer Schimpf mergulha há cerca de 20 anos e foi também a experiência e o conhecimento que o ajudaram a manter a calma.

“Assim que senti que alguma coisa me tinha agarrado, eu percebi logo que era uma baleia. E, por causa disso, o meu primeiro pensamento foi que ela não me podia engolir porque eu sou muito grande. Isso deixou-me logo aliviado”, relembrou.

A baleia acabou por cuspir o homem de volta para o oceano.

#Headlinechallenge: A snorkeller has lived to tell the tale after being engulfed headfirst by a 15-tonne whale off Port Elizabeth, South Africa. Rainer Schimpf was spat out when the whale realised he wasn't appetising enough...ALL'S WHALE THAT ENDS WHALE. https://t.co/X3OHDcrhpG pic.twitter.com/7dF43rJxse