Um jovem morreu ao princípio da noite desta segunda-feira, em colisão rodoviária, no concelho de Fafe, do distrito de Braga.

O acidente ocorreu na Variante à Estrada Nacional 206, vitimando um homem com cerca de 30 anos, residente em Fafe, que seguia numa carinha ligeiro de mercadorias, tendo embatido por trás com um camião carregado de pedregulhos, no lugar da Portela, da Vila de Arões, no concelho de Fafe.

A circulação, no sentido de Fafe para Guimarães, esteve interrompida numa das faixas de rodagem, enquanto Bombeiros Voluntários de Fafe procediam às operações de socorro, com o apoio da GNR de Fafe e da PSP de Guimarães, bem como elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).