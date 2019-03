No último domingo estrearam os programas “Quem Quer Namorar Com Um Agricultor?”, Na SIC e “Quem Quer Casar Com O Meu Filho?”, Na TVI. No entanto, os formatos têm sido alvo de críticas e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu queixas contra os mesmos.

A confirmação de que os programas motivaram queixas foi dada pelo próprio organismo regulador dos media, refere o Observador.

Os programas têm sido acusados de preconceito e machismo e muitos telespetadores consideraram que os formatos são um atentado ao respeito e dignidade das mulheres. Também várias personalidades como Ana Garcia Martins, autora do blogue ‘A Pipoca Mais Doce’, e o ator Jorge Corrula comentaram as estreias.

No entanto, apesar das críticas, ambos os programas foram vistos por mais de um milhão de telespetadores.

Leonor Poeiras, a anfitriã do programa da TVI, já reagiu às críticas, através das redes sociais: “E finalmente a todos os que viram e se chocaram por me associar a este formato (precisamente porque todos sabem que sou feminista).. alguma vez eu aceitaria apresentar um programa que trata a mulher como um objeto?”, escreveu no Instagram.

Andreia Rodrigues, apresentadora do formato da SIC, ainda não comentou a polémica.