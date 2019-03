Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Aveiro por ser suspeito de abusar sexualmente, ao longo dos últimos anos, da sua enteada que hoje tem 21 anos. A PJ refere que o crime teve início quando esta tinha apenas 16 anos.

"Os factos criminosos ocorreram numa das freguesias do concelho de Águeda, apontando os indícios até ao momento colhidos pela investigação no sentido de os abusos sexuais terem começado quando a vítima tinha 16 anos, tendo sucedido de forma reiterada ao longo do tempo", pode ler-se num comunicado emitido hoje pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro.

De acordo com a PJ, o homem obrigava a menor – na altura - a ter relações sexuais consigo de diversas formas.

Na mesma nota lê-se que o homem ficou em prisão preventiva, depois de ser presente a um juiz.