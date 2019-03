Esta segunda-feira foi revelada a causa da morte de Keith Flint, vocalista dos Prodigy. De acordo com a imprensa internacional, o músico suicidou-se por enforcamento.

Recorde-se que o músico Keith Flint foi encontrado morto em sua casa, no passado dia 4 de março.

No dia da sua morte, o canal de televisão RT avançava que uma ambulância tinha sido chamada à casa de Keith Flint, de 49 anos, devido a um alerta de que um homem se encontrava inconsciente no interior da casa.

O óbito foi declarado no local.

The Prodigy é uma banda de punk eletrónico, que marcou os anos 90 e inícios de 2000, com temas como 'Firestarter', 'Breathe', 'Smack My Bitch Up' e 'Voodoo People'. A última vez que atuaram em Portugal foi a 26 de maio do ano passado, no North Music Festival, na Alfândega do Porto.