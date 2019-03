Um avião da Ural Airlines, que fazia a ligação entre Bahrain e Moscovo aterrou de emergência, esta segunda-feira, em Baku, no Azerbaijão. A bordo seguiam pelo menos 225 pessoas.

A aterragem de emergência deveu-se à suspeita de explosivos a bordo do avião. De acordo com o jornal britânico The Mirror, terá sido encontrado um bilhete escrito com a informação de que haveria uma bomba numa das casas de banho da aeronave.

Já o departamento de comunicação do aeroporto de Baku confirmou a aterragem: “Um Airbus A321 da Ural Airlines, que fazia a ligação entre Bahrain e Moscovo, aterrou com sucesso no Aeroporto Internacional Heydar Aliyev, em Baku, às 14h56 locais. O comandante do avião suspeitou da existência de um aparelho explosivo a bordo da aeronave”, lê-se num comunicado, citado pela agência de notícias da Rússia.

Depois da aterragem, os passageiros foram todos retirados do avião com segurança e os serviços de emergência do aeroporto foram ativados.

O mesmo jornal inglês escreve que o avião foi alvo de buscas e que não foi encontrado qualquer explosivo.