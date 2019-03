São cinco as marcas portuguesas mais reputadas em Portugal. O relatório a que o Notícias ao Minuto teve acesso, Global RepScore Pulse, da OnStrategy, aponta as repetentes Delta e Vista Alegre e a Seleção Nacional de Futebol, Mimosa e Luso como algumas das preferidas pelos portugueses.

No top três surge a Delta, em primeiro lugar, a Olá e a Nestlé. Cerca de 111 empresas receberam pontuação entre os 70 e os 80 pontos, mas apenas 10 superaram essa pontuação. Quanto ao sucesso da portuguesa Delta, pode ler-se no relatório: "Este sucesso é fruto de um trabalho consistente ao longo dos últimos anos em todas as dimensões, sendo notório o seu crescimento sólido ao nível dos índices de reputação".

Embora o setor dos alimentos e bebidas apareça em destaque, há também marcas lideres noutros campos. No que diz respeito à tecnologia, o Whatsapp é o preferido dos portugueses, no setor automóvel a Michelin ganha destaque e a Ikea aparece como a primeira escolha no que diz respeito ao retalho geral.

Quanto ao bem-estar e saúde, a Fundação Champalimaud surge num lugar de destaque, assim como a L'Oréal nos bens de grande consumo e a RFM nos media. O Grupo Pestana é o preferido no setor do Turismo e Lazer e o McDonald's no retalho. A Galp, Via Verde, Visa e Lego destacam-se nos setores de energia, mobilidade, cartões de crédito e brinquedos, respetivamente. Nas telecomunicações aparece a Vodafone, na aviação a TAP e destaca no setor da construção e engenharia, a Teixeira Duarte.

São muitos os restantes nomes que se destacam nesta lista em todos os setores.