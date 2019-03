Os camiões carregados de ajuda humanitária queimados a 23 de fevereiro na Venezuela, terão sido alvo de um incêndio provocado acidentalmente, e não serão da responsabilidade do regime de Nicolás Maduro, como a oposição venezuelana e os EUA fizeram crer na altura.

Um vídeo publicado agora pelo The New York Times revela que foi antes a oposição que provocou o fogo, embora o tenha feito de forma acidental. Um cocktail molotov terá estado na origem do incêndio que destruiu comida e medicamentos.

Um manifestante anti-Maduro atirou o molotov que, segundo as imagens divulgadas pela publicação norte-americana, resultou no incêndio que destruiu centenas de medicamentos e comida para ajudar o povo da Venezuela.