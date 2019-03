Um menino de dois anos caiu na piscina de sua casa, domingo, em Guidões na Trofa, tendo ficado cerca de dois minutos dentro de água.

O pai quando o viu o menino submerso atirou-se à água para o retirar, tendo iniciado manobras de reanimação, apesar de não ter formação, conseguindo que a criança expulsasse a água que tinha ingerido.

"Foi num momento de aflição que o pai iniciou manobras de suporte básico de vida e conseguiu que o filho vomitasse a água que tinha ingerido. Quando chegámos ao local o menino estava a chorar, no sofá, e com sinais vitais baixos", disse o chefe dos Bombeiros da Trofa, citado pelo Correio da Manhã.

O alerta foi dado pelo 112, cerca das 12h30, a informação era de que havia uma criança inanimada na piscina, no entanto quando as autoridades chegaram ao local, o menino estava consciente, mas em pânico, já o pai ficou em estado de choque com a situação.

A criança foi cevada para o Hospital de São João no Porto, por precaução.



No local esteve também uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão.