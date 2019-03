Segundo o autarca socialista, que está a revolucionar Vila Nova de Gaia, também a nível de proteção civil, esta é uma das várias medidas implementadas numa área em que tem já apostado no apoio simultâneo às sete corporações de bombeiros voluntários do concelho.

Um dos grandes investimentos este ano na proteção civil em Vila Nova de Gaia será nos próximos meses a aquisição de Auto-Escada, uma plataforma elevatória com 42 metros, para a Companhia de Bombeiros Sapadores de Gaia, num investimento de 700 mil euros.

O anúncio do presidente da Câmara Municipal de Gaia decorreu no juramento de honra de compromisso da Recruta Chefe Fernandes dos Santos, no centro cívico de Vila Nova de Gaia, tendo sido revelado por Eduardo Vítor Rodrigues, que uma nova recruta irá já começar a receber formação muito em breve, para ter cada vez mais e melhor capacidade operacional, num concelho de grandes dimensões, com muita população, indústria, centro histórico, grandes áreas comerciais, mar e rio, a par de uma assinalável mancha florestal.