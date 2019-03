A coordenadora do Bloco de Esquerda acusou António Costa de usar os votos que ganhou em 2015 para fazer “sobre o sistema financeiro exatamente o mesmo que fez Passos Coelho: limpar bancos com o dinheiro de todos”. A declaração foi feita no comício comemorativo dos 20 anos do BE com Catarina Martins a recordar que o partido, ao longo destas duas décadas, fez “inimigos poderosos” numa elite financeira que “se incomoda” com a presença bloquista.

“Essa elite teve no Partido Socialista um aliado ao longo desta legislatura porque sabemos hoje que se cada voto à esquerda protegeu as pensões e os salários, também sabemos que cada voto no Partido Socialista em 2015 foi usado por António Costa para fazer sobre o sistema financeiro exatamente o mesmo que fez Passos Coelho”, condenou.

Esta comparação entre o primeiro-ministro atual e o anterior prende-se com o facto de António Costa, segundo a líder bloquista, “limpar bancos com o dinheiro de todos e entregá-los limpos ao negócio de alguns”.

“Já percebemos nestes anos porque insistem em manter Carlos Costa como governador. Não é pela sua competência, mas pelas suas costas largas, que tanto jeito têm dado a PS e a PSD”, criticou.

Também Francisco Louçã já tinha acusado o governo de ser “pouco exato” e do processo ser “obscuro” no que diz respeito à necessidade da nova injeção de capital superior a 1100 milhões de euros no Novo Banco, depois de o banco ter apresentado prejuízos de 1140 milhões de euros. Este foi o quinto ano consecutivo desde que foi criado, em 2014. Um valor que, segundo Mário Centeno, não terá impacto no défice para este ano.

“Que o governo diga que a resolução foi mal feita não há dúvida, mas eu acrescentaria que a história está mal contada desde o princípio”, disse o co-fundador bloquista, considerando que o Executivo “não tem, com certeza, razão quando diz que não pagamos”.

Louçã não tem dúvidas: “Pagamos de várias maneiras”, lembrando que os “outros bancos estão a pagar e um deles é a CGD que, somos todos nós”.

Recorde-se que, Mário Centeno já veio garantir que “nem um euro” dos contribuintes será gasto na instituição financeira liderada por António Ramalho e remete a fatura para o Fundo de Resolução, que irá “pagar este empréstimo ao Estado, em 30 anos, com as contribuições do setor bancário” e que detém 25% do banco.

Face a este cenário, o ministro das Finanças deixou a garantia de que esta operação não vai interferir no desenho do conjunto do Orçamento do Estado. “As nossas metas orçamentais são definidas independentemente daquilo que são as obrigações conhecidas” com o Novo Banco. Ainda assim, o governante não põe de lado o facto de esta situação configurar uma perda significativa para a economia portuguesa.

Também António Costa deixou a promessa de que o valor a injetar será sempre o máximo do montante que ficou definido no contrato em que assentou a venda da instituição financeira pelo Estado à Lone Star: 3890 milhões para suprir contingências - e apenas sob a forma de empréstimo (a 30 anos). “O que existe é um empréstimo ao Novo Banco e não uma oferta de dinheiro dos contribuintes àquela instituição bancária”, revelou o primeiro-ministro, na semana passada, no debate quinzenal.

Para Mário Centeno, as perdas registadas pelo Novo Banco não são fruto da forma como a instituição financeira foi vendida, em outubro de 2017, ao fundo norte-americano. “As perdas não são geradas pela venda, nem pela forma como a venda foi feita”, acrescentando que “o buraco não nasceu nesta legislatura, existia antes. Foi passado para o banco bom de forma totalmente inexplicável”, garantindo que “a verdade vem sempre ao de cima”.