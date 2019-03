António Costa pede uma “votação massiva” no PS nas eleições europeias, que se realizam no dia 26 de maio. Na apresentação da lista ao Parlamento Europeu, o secretário-geral do PS estabeleceu como meta uma vitória clara para dar “força à ação do governo e a estes deputados no Parlamento Europeu”.

António Costa chegou à liderança do PS na sequência das últimas europeias. O agora primeiro-ministro classificou o resultado do PS, que venceu com 31,46% dos votos, como “poucochinho” e desafiou António José Seguro para disputar a liderança.

António Costa garantiu que a lista do PS “combina” a renovação com a continuidade. “A renovação aqui não significa só substituir umas pessoas por outras. A renovação significa também rejuvenescimento e esta lista é uma lista muito equilibrada do ponto de vista geracional”.