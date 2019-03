O PS não gostou de ouvir Catarina Martins comparar António Costa a Passos Coelho e avisa que “não pode valer tudo” em períodos eleitorais.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, no comício para comemorar os 20 anos do partido, acusou o PS de ter sido um aliado da elite financeira. “Cada voto no Partido Socialista em 2015 foi usado por António Costa para fazer sobre o sistema financeiro exatamente o mesmo que fez Passos Coelho”, afirmou, no sábado, Catarina Martins.

Os socialistas consideram a "comparação inaceitável” e pedem contenção aos bloquistas. “Em períodos eleitorais não pode valer tudo. A seriedade é aquilo que mais respeitamos. Por isso, a credibilidade do Estado Português diz tanto lá fora”, disse à agência Lusa Ana Catarina Mendes.

A número dois do PS defendeu que “não é sério que Catarina Martins faça essa acusação” e lembrou que o PS herdou uma situação difícil no sistema financeiro.