A Housers, plataforma de investimento imobiliário presente em Espanha, Itália e Portugal, já superou os 100 mil utilizadores registados, após três anos de atividade. Conta atualmente com investidores de 92 nacionalidades que já financiaram cerca de 200 projetos imobiliários nos três países, o que permitiu a construção ou reabilitação de mais de 500 propriedades.

Só em Portugal, a plataforma conta com 9000 utilizadores registados com os investidores portugueses a investirem mais de três milhões de euros em projetos imobiliários, desde outubro de 2017. De acordo com João Távora, responsável pelos mercados internacionais, “o investidor português possui em média um investimento acumulado de 2350 euros em oportunidades na plataforma. Tipicamente, este tem uma carteira de investimentos composta por cinco projetos imobiliários e investe em média 470 euros por projeto”, revela em comunicado.

Em relação à forma de pagamento mais usada para investir, a maioria dos portugueses não escapa à tendência das restantes nacionalidades e prefere fazê-lo através da transferência de fundos para a conta da Housers (65%), em vez do investimento direto com recurso a cartão de crédito (35%).

Até ao momento, já foram financiados nove projetos em Portugal, desde a compra, arrendamento e venda de diferentes apartamentos, à construção de urbanizações ou um hotel em Alcobaça. “No total, foram investidos aproximadamente 2,3 milhões de euros no imobiliário português, dos quais 70% é investimento estrangeiro que olha para o país com boas perspetivas de retorno”. João Távora garante que “estes números demonstram a solidez do modelo de negócio”.

Este marco coincide ainda com o lançamento do projeto 200 da plataforma, o maior alguma vez financiado através de uma plataforma de financiamento participativo e o maior projeto na Península Ibérica em volume de operação. Os portugueses têm agora a oportunidade de financiar a compra de um terreno com quase 22 mil metros quadrados e construção de oito edifícios, que darão lugar a 96 apartamentos em Marbelha, no sul de Espanha.

Para o desenvolvimento deste projeto residencial, cujo investimento total é de 31 milhões de euros, o promotor pretende obter um financiamento de um milhão de euros dos investidores da Housers. O capital restante será financiado por outras entidades. A rentabilidade total esperada é de 22,5% em 30 meses, correspondente a uma taxa anual de 9%.

A nível global, a Housers já ultrapassou os 78 milhões de euros de investimento acumulado e já concluiu com sucesso 47 projetos, nos quais os promotores devolveram aos investidores um valor acumulado de 24 milhões de euros de capital e benefícios.