Os preços dos combustíveis voltam a aumentar esta segunda-feira. A subida será mais acentuada na gasolina, cujo aumento irá rondar 1,5 cêntimos por litro, enquanto no gasóleo a valorização será de 0,5 cêntimos.

No caso da gasolina será a quinta semana consecutiva de aumentos, o que irá colocar o preço desta matéria-prima ao nível mais elevado do ano.

O gasóleo simples já aumentou mais de 9% este ano, enquanto a gasolina simples ficou cerca de 4% mais cara.

No entanto, a evolução dos custos depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mas a verdade é que os dados não são animadores. O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.

Truques para poupar

Com os preços dos combustíveis a atingir recordes, principalmente no caso da gasolina, nada melhor do que seguir algumas regras de ouro que podem fazer toda a diferença no momento em que está a abastecer o seu veículo. Além de analisar o valor – analise as várias ofertas para conseguir abastecer num sítio mais económico – deve escolher a altura certa para o fazer. O ideal é ser de manhã cedo ou à noite, pois são consideradas as melhoras alturas já que a temperatura está mais fresca. Ou seja, o combustível está mais denso e como paga por cada litro de gasolina estará a abastecer mais e a pagar menos.

Por outro lado, controle a velocidade. A explicação é simples: se conduz a alta velocidade o seu carro consome combustível mais rapidamente. Desta forma, opte por conduzir mais devagar para poupar. E tenha a manutenção em dia, pois terá uma performance mais eficaz com consumos menores.

Tenha também em atenção o uso do ar condicionado – não esteja constantemente a ligar e a desligar o ar, pois isso consome mais combustível – e sempre que possível prefira locais com sombra, uma vez que, estacionar ao sol favorece a evaporação do combustível.