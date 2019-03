Lisboa e a província angolana de Benguela, Angola, poderão vir a ter um voo direto em 2020, dependendo da conclusão do processo de certificação do aeroporto da Catumbela e do estudo de viabilidade económica.

Segundo o ministro dos Transportes angolano, Ricardo de Abreu, citado hoje no Jornal de Angola, a certificação do aeroporto internacional da Catumbela, 20 quilómetros a norte da cidade de Benguela, capital da província homónima, está numa fase "avançada" de negociações, devendo estar concluído até ao fim do ano ou, o mais tardar, no início de 2020.

Os dois países estão atualmente ligados pela TAP e TAAG, a partir de Lisboa e Porto, mas com destino apenas para Luanda.