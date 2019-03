A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa começa na quarta-feira e vai contar com quatro pavilhões. De acordo com a diretora da feira, “será a maior de sempre”.

A responsável chamou ainda a atenção para o facto do evento não contar apenas com empresas ligadas ao turismo, como transporte e alojamento, mas também de outras áreas. É o caso, por exemplo, dos museus.

Até esta edição, "grande parte dos museus e património cultural vinham, normalmente, integrados dentro do território, e pela primeira vez estão sozinhos, digamos assim, com uma programação própria (...)".

Outro exemplo de crescimento são as empresas na área da animação turística, que, segundo a responsável, "estão cada vez mais aptas para criar conteúdos" para que os turistas quando saem, nomeadamente, para o interior do país, tenham opções no turismo náutico, ecoturismo, etc.

A edição de 2019 daquela que é a maior feira do setor do turismo em Portugal vai decorrer entre 13 e 17 de março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, sendo, como habitualmente, dedicada aos profissionais nos primeiros dois dias e abrindo ao público em geral na sexta-feira às 17:00.