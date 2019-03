Marcelo Rebelo de Sousa apresentou este domingo as suas condolências e solidariedade à sua homóloga da Etiópia, Sahle-Work Zewde, na sequência do acidente aéreo que vitimou 157 pessoas.

“Ao tomar conhecimento do trágico acidente de aviação, que esta manhã tirou a vida a 157 pessoas, o Presidente da República apresentou as suas sentidas condolências e solidariedade à Presidente da Etiópia Sahle-Work Zewde, expressando o seu pesar às famílias das vítimas", lê-se numa nota partilhada no site da Presidência da República.

Recorde-se que o avião, um Boeing 737, da companhia aérea Ethiopian Airlines, tinha partido de Adis Abeba com destino a Nairóbi, no Quénia.

A aeronave, com 149 passageiros e oito tripulantes a bordo, despenhou-se apenas seis minutos depois de descolar.

Não há sobreviventes.