As autoridades portuguesas estão a acompanhar o acidente com um avião da Ethiopian Airlines que este domingo tirou a vida a 157 pessoas.

A informação foi avançada por fonte da Secretaria de Estado das Comunidades, citada pela agência Lusa.

A mesma fonte adianta que as autoridades portuguesas estão em contacto com a Embaixada de Portugal em Nairobi, no Quénia.

Recorde-se que um avião da companhia aérea Ethiopian Airlines, com destino a Nairóbi, no Quénia, despenhou-se este domingo com 157 pessoas a bordo.

“Não há sobreviventes”, confirmou o Director de Comunicações Corporativas da Ethiopian Airlines, Asrat Begashaw, à emissora estatal da Etiópia.

A bordo do avião, um Boeing 737, estavam 157 pessoas, 149 passageiros e oito membros da tripulação. O aparelho tinha partido de Adis Abeba, capital da Etiópia e o voo fazia parte de uma rota regular.

Viajavam no aparelho pessoas de 33 nacionalidades diferentes.

O despenhamento ocorreu pelas 08h44 (5h44 em Lisboa), apenas seis minutos depois de o avião descolar.

Ainda não são conhecidas as causas do incidente.