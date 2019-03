Um homem assaltou uma pastelaria e ameaçou uma mulher com uma pistola na Estrada de Vale Pedras, em Albufeira, na última sexta-feira.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita a mulher que nessa altura tomava conta do estabelecimento, uma amiga da proprietária, o assaltante começou por entrar na pastelaria e comprar chicletes. Já depois de sair, voltou passados 15 minutos e ameaçou a mulher com uma arma.

"Ele estava vestido com um casaco preto com capuz, óculos escuros e calças de ganga e apontou-me a arma, uma pistola prateada, ao mesmo tempo que me exigia que colocasse todo o dinheiro que havia na caixa dentro de uma sacola", contou a vítima ao mesmo jornal.

“Disse-me que voltaria caso eu dissesse a alguém que o tinha visto", acrescentou, revelando ainda que o assaltante tinha sotaque brasileiro.

Já na posse do dinheiro, cerca de 150 euros, o homem pôs-se em fuga a pé.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.