O Sporting foi ao Estádio do Bessa vencer o Boavista por 2-1, com o golo da vitória a surgir já em período de descontos. No final do jogo, Vítor Murta, presidente do Boavista, foi à sala de imprensa para deixar fortes críticas à arbitragem.

"Pagámos bilhete para um filme repetido. Basta recordar um jogo em que foi marcado um penálti no fim do jogo e os atores eram os mesmos. Temos o maior respeito pelos árbitros e pelo Sporting e há quem não tenha respeito pelo Boavista. Se acham que assim nos vão prejudicar, estão enganados. Queria deixar claro que a direção, todos os dias, e atletas vêm trabalhar e não merecem o que se passou aqui. Exigimos respeito. Não sabemos mais o que podemos fazer. Há novas tecnologias que só funcionam para alguns. Como diz o povo, não queremos acreditar em bruxas mas que as há... Há gente que já não é bem-vinda ao nosso estádio. Não imputamos o que se passou ao Sporting. Podíamos ter perdido, mas se fosse de forma honesta daríamos os parabéns ao Sporting", disse o líder do Boavista no final da partida.