O Sporting venceu esta noite no terreno do Boavista por 2-1, em jogo referente à 25ª jornada da I Liga.

O Boavista foi a primeira equipa a chegar a vantagem e logo aos três minutos depois de Neris dar o melhor seguimento a um canto na direita do ataque da formação do Bessa.

O Sporting reagiu de imediato e, com alguma sorte, conseguiu o golo do empate com Edu Machado a marcar na própria baliza após cruzamento de Raphinha.

O jogo parecia que ia terminar empatado, mas, aos 91 minutos de jogo, Bruno Fernandes marcou o segundo golo do Sporting no seguimento de uma grande penalidade.