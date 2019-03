Depois de ter empatado na primeira volta no terreno do Vitória de Guimarães, o Sporting de Braga venceu o rival do Minho por 1-0 no Estádio da Pedreira.

O único golo do jogo foi apontado ainda na primeira parte por Ricardo Horta. Com esta vitória, o Braga soma agora 55 pontos e o Vitória de Guimarães conta com 39 pontos.