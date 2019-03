Um tiroteio num bar na cidade de Guanajuato, no México, fez 13 mortos este sábado, de acordo com órgãos de comunicação locais.

Segundo o porta-voz do Ministério Público, Juan Jose Martinez, em declarações à AFP, outras sete pessoas ficaram feridas no seguimento do tiroteio.

As autoridades ainda não esclareceram o motivo deste ataque mas já lançaram uma megaoperação contra gangues envolvidos no roubo de combustível e que costumam operar junto à zona onde aconteceu o ataque.